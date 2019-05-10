استشهاد عنصر بالشرطة الاتحادية ونجاة ضابط من محاولة اغتيال في كركوك

2019/05/10 | 15:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم عناصر داعش احدى النقاط التابعة للشرطة الاتحادية غرب كركوك .وقال مصدر امني :” ان التعرض استهدف عناصر الفرقة الثالثة بالقرب من قرية مراطة التابعة لناحية الملتقى غربي كركوك ، وادى الى استشهاد احد منتسبي الفرقة “.كما هاجم ثلاثة مسلحين يستقلون عجلة ، عجلة حكومية تقل ضابطا برتبة نقيب في الشرطة الاتحادية بشارع […]

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