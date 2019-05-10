الجبوري: تهديد مجلس مكافحة الفساد لن يخيفنا ولن نقدم له أدلتنا قبل تحقيقه هذا الشرط

2019/05/10 | 15:19

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بغداد اليوم- بغداد

اشترط النائب السابق، مشعان الجبوري، الجمعة (10 أيار 2019)، زج أحد من اسماهم بـ "كبار الفساد&q...





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