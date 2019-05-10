بعد ستة اشهر من استصلاح الصحراء.. العتبة الحسينية تعلن عن رفد السوق العراقية باجود انواع الحنطة

2019/05/10 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشر قسم التنمية الزراعية في العتبة الحسينية المقدسة بحصاد محصول الحنطة في المدن الزراعية التابعة للعتبة المقدسة للموسم الزراعي الحالي، فضلا عن رفد السوق بمحصول مدينة زراعية تم استصلاحها قبل (6) اشهر بعد ان كانت عبارة عن صحراء قاحلة.وقال المشرف على المشروع عدنان عوز الشمري في حديث لوكالة نون " بدأنا بعمليات الحصاد لهذا الموسوم لمحصول الحنطة في المشروع الزراعي لمدينة الامام الحسين الزراعية وتسويق الوجبة الاولى الى السايلو لغرض رفد السوق الكربلائية بمحصول الحنطة".واضاف ان "المحصول من اجود انواع حبوب الحنطة الذي يمتاز بخلوه من الشوائب", لافتا الى ان "محصول هذا الموسم جاء بكميات جيدة رغم الظروف المناخية الغير ملائمة ".واشار الى ان "العتبة الحسينية المقدسة استصلحت مساحة واسعة من صحراء كربلاء في شهر تشرين الثاني من العام الماضي وتمكنت بعد فترة قصيرة من استصلاحها والاعلان في (21اذار) من العام الحالي افتتاح مدينة سيد الشهداء عليه السلام الزراعية لمحصول الحنطة بقضاء عين التمر غرب كربلاء, بمساحة (21 الف دونم)".واكد الشمري ان مدينة سيد الشهداء سترفد السوق بمحصول الحنطة الشهر القادم، موضحا ان ان "اهم ما يميز هذ المدينة هو استخدامها لمنظومات الري الحديثة بواسطة المرشات المحورية واستخدام الاسمدة العضوية الصديقة للبيئة والمستهلك".ولفت الى ان المشاريع الزراعية للعتبة الحسينية تهدف الى رفد السلة الغذائية للمواطن العراقي بالمحاصيل الزراعية وبأسعار مخفضة فضلا عن تشغيل الايدي العاملة وتعزيز الزراعة العراقية.يذكر ان العتبة الحسينية المقدسة تعمل على تشييد مطحنة نور السبطين لإنتاج مادة الطحين بكافة أنواعه في مدينة كربلاء, وعلى مساحة 12500 متر مربع, وبقدرة انتاج 500 طن في اليوم.ومن المؤمل ان يرى هذا المشروع النور نهاية العام الحالي2019 بعد ان تجاوزت نسبة انجازه 50%".

حسين حامد الموسوي

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