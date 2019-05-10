مجلس الانبار: مطار الحبانية العسكري مهيأ لاستقبال الطائرات المدنية

2019/05/10 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اكد عضو مجلس محافظة الانبار فهد الراشد، الجمعة، ان مدرج مطار الحبانية العسكري مهيأ لاستقبال الطائرات المدنية غير ان ملحقات المطار لم يتم انشاءها بانتظار احالت المشروع الى الشركات الاستثمارية.وقال الراشد في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “حكومة الانبار المحلية بانتظار احالت اعمال تحويل جزء من مطار الحبانية العسكري شرقي مدينة الرمادي الى […]

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