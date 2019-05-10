English | كوردى

شاهد بالفيديو.. الصناعة الوطنية | دعم محدود وتغييب للقطاع الخاص


شاهد بالفيديو.. الصناعة الوطنية | دعم محدود وتغييب للقطاع الخاص
2019/05/10 | 16:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: d8DwVm3MzEg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصناعة الوطنية | دعم محدود وتغييب للقطاع الخاص) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الصناعة الوطنية | دعم محدود وتغييب للقطاع الخاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).

كامل التفاصيل في: قناة الراصد ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا