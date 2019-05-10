2019/05/10 | 16:05

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البنوك التركية تبيع مليار دولار لكبح انهيار الليرة

متابعة/ خطوة برس

قالت مصادر مطلعة لرويترز إن بنوكا حكومية تركية، بما في ذلك البنك الزراعي وهو الأكبر من حيث الأصول، باعت مليار دولار، الخميس، وخلال ساعات تعاملات الأسواق الخارجية، لكبح انخفاض في قيمة الليرة.

وكانت الليرة بلغت أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر، الخميس، لكنها عادت فيما بعد للتعافي قليلا، وسط بواعث قلق بشأن إعادة انتخابات رئيس بلدية إسطنبول، والتوترات بشأن محادثات تجارة أميركية صينية.

ويخشى المستثمرون من أن قرار إعادة انتخابات إسطنبول في 23 يونيو، سيتسبب في شهرين إضافيين من عدم التيقن بشأن خطة تركيا لإعادة التوازن والاستقرار إلى الاقتصاد.

وكان المركزي التركي عزز، الشهر الماضي، احتياطاته من النقد الأجنبي بمليارات الدولارات عبر الاقتراض القصير الأجل، مما أثار مخاوف المستثمرين من أن البلاد تبالغ في قدرتها على حماية نفسها، في حال وقوع أزمة جديدة لليرة.

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