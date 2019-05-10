محافظ البصرة: اتهامي بالجمع بين وظيفتين محاولة من كتلة سياسية فاشلة للعودة الى المشهد

2019/05/10 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اكد محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم الجمعة، بقاءه في منصبه كمحافظ بعد فوزه بعضوية مجلس النواب، لا يتعارض مع القانون كونه لم يؤدي اليمين الدستورية لغاية الان.وقال العيداني خلال مؤتمر صحفي، إن “الاستجواب يجب ان يكون قانوني، ومن يتحدث عن موضوع الجمع بين وظيفتين لا يفقه بالقانون، وفي الوقت الراهن انا امارس دوري ...

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