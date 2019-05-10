2019/05/10 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية الجمعة أن اثنتين من الرياضيات اللواتي نافسن في دورة لندن الأولمبية 2012 قد سقطتا في اختبارات للمنشطات عقب إعادة اختبار عينتيهما بعد سبع سنوات.وسقطت الرباعة الأرمينية ميلين دالوزين، التي نافست في وزن 69 كيلوجراما في اختبار بعد العثور على مادة منشطة في عينتها وكذلك متسابقة الوثب الطويل اللاتفية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط رياضيتين بفحص المنشطات بعد 7 سنوات من مشاركتهما في أولمبياد لندن) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط رياضيتين بفحص المنشطات بعد 7 سنوات من مشاركتهما في أولمبياد لندن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).