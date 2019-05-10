الأطعمة السريعة.. دراسة تكشف

2019/05/10 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشفت دراسة جديدة أن تناول الوجبات السريعة يؤثر على الحالة المزاجية للشخص، لتضيف بذلك خطرا جديدا يهدد صحة الإنسان.

وأوضحت الدراسة، التي قادتها جامعة

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