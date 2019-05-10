ترامب يصعد الحرب التجارية.. والصين تتوعد بالرد

2019/05/10 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

في تصعيد أميركي للحرب التجارية مع الصين، قال الرئيس دونالد ترامب إنه "لا حاجة للإسراع" في مفاوضات التجارة مع بكين، وذلك بعد ساعات

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