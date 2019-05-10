بيان ختامي للاجتماع المشترك: اتفاق عراقي اردني مصري على تعزيز الاستثمارات المشتركة

2019/05/10 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق العراق والأردن ومصر على التعاون والتنسيق والتكامل فيما بينها وإعداد خطط واليات عمل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الثلاثي لقادة الدول الثلاث الذي عقد يوم 24 آذار الماضي في القاهرة.واكد البيان الختامي للاجتماع الذي عقد مساء امس بالعاصمة عمان وضم وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح الجبوري ووزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني […]

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