كونتنيو واومتيتي وراكيتيش.. ابرز المغادرين لاسوار برشلونة

2019/05/10 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، عن 3 لاعبين بارزين سيتنازل عنهم نادي برشلونة في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، للتعاقد مع لاعبين جدد.وبحسب صحيفة /سبورت/ فإن إدارة برشلونة تنوي بيع البرازيلي فيليب كوتينيو، والفرنسي صاموئيل أومتيتي، والكرواتي إيفان راكيتيتش؛ للحصول على الأموال للتعاقد مع لاعبين جدد، بعد الفشل مجددًا في دوري أبطال أوروبا.وأضافت […]

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