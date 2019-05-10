المنافذ: إحالة ثلاثة مسافرين للقضاء في مطار بغداد الدولي

2019/05/10 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، إحالة ثلاثة مسافرين للقضاء في منفذ مطار بغداد الدولي.

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