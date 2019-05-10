2019/05/10 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت المنظمة الدولية للهجرة غرق 50 شخصا على الأقل قبالة السواحل التونسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنظمة الدولية للهجرة: غرق 50 شخصا على الأقل قبالة تونس بعد انقلاب قارب من ليبيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنظمة الدولية للهجرة: غرق 50 شخصا على الأقل قبالة تونس بعد انقلاب قارب من ليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).