2019/05/10 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المنافذ الحدودية تضبط عراقيتين وبنغاليا بحوزتهم وثائق مزورة في مطار بغداد

بغداد/ خطوة برسأعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، ضبط عراقيتين وبنغالي بحوزتهم وثائق مزورة في مطار بغداد، مبينة أنها أحالتهم الى القضاء.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “مسافرا بنغاليا بحوزته سمة دخول ومغادرة مزورة أحيل الى القضاء” بعد ضبطه في مطار بغداد.

وأضاف البيان “كما تم إحالة أم مسافرة مع ابنتها بحوزتهما جوازات سفر هولندية (شبيه) ترومان السفر الى مصر على متن الخطوط الجوية المصرية”.

وأشار الى أن “ذلك جاء بالتعاون مع مكتب جوازات المطار وشعبة البحث والتحري، بعد أن تم الفحص والتدقيق في مختبر تحليل الوثائق المزورة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ الحدودية تضبط عراقيتين وبنغاليا بحوزتهم وثائق مزورة في مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ الحدودية تضبط عراقيتين وبنغاليا بحوزتهم وثائق مزورة في مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).