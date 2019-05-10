خوشابا: إقامة دورات لأعضاء البرلمان العراقي لتطوير الإلقاء والخطابة واللغة

2019/05/10 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة مؤسسات المجتمع المدني وشؤون الاعضاء والتطوير البرلماني النيابية، عن عزمها إقامة دورات تطويرية لأعضاء البرلمان في عدد من المجالات.

وأوضح رئيس اللجنة عمانؤيل خوشابا في تصريح، ان معظم أعضاء مجلس النواب جدد على العمل النيابي، وبحاجة الى صقل الكثير من مهاراتهم باللغة والخطابة، لتمكينهم من القيام بإجراء المفاوضات، مبينا ان اللجنة ستقيم دورات لتطوير الشخصية البرلمانية، وتقوية اللغة وفن الخطابة والإلقاء، لأن البرلماني واجهة للعراق ومرآة عاكسة للدبلوماسية على حد تعبيره.

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