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باريس: لا نعترف بأي سيادة لإسرائيل على الأراضي المحتلة


باريس: لا نعترف بأي سيادة لإسرائيل على الأراضي المحتلة
2019/05/10 | 16:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم _ بغداد 

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، عدم اعتراف فرنسا بأي سيادة لإسرائيل على الأراضي...

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