باريس: لا نعترف بأي سيادة لإسرائيل على الأراضي المحتلة

2019/05/10 | 16:20

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بغداد اليوم _ بغداد

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، عدم اعتراف فرنسا بأي سيادة لإسرائيل على الأراضي...





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