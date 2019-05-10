2019/05/10 | 16:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، عدم اعتراف فرنسا بأي سيادة لإسرائيل على الأراضي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
باريس: لا نعترف بأي سيادة لإسرائيل على الأراضي المحتلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ بغداد
أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، عدم اعتراف فرنسا بأي سيادة لإسرائيل على الأراضي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
باريس: لا نعترف بأي سيادة لإسرائيل على الأراضي المحتلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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