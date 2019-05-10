المنافذ الحدودية: إحالة عراقيتان وبنغالي للقضاء بحوزتهم وثائق مزورة في مطار بغداد

2019/05/10 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق

أكدت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، إحالة ثلاثة مسافرين للقضاء في منفذ مطار بغداد الدولي.حيث تم إحالة مسافر بنغالي بحوزته "سمة دخول ومغادرة مزورة"، كما تم إحالة أم مسافرة مع إبنتها بحوزتهم "جوازات سفر هولندية (شبيه) " يرومون السفر الى مصر على متن الخطوط الجوية المصرية.

جاء ذلك بالتعاون مع مكتب جوازات المطار وشعبة البحث والتحري، بعد أن تم الفحص والتدقيق في مختبر تحليل الوثائق المزوره .تم اتخاذ الاجراءات القانونيه واحالتهم الى مركز شرطة المطار.

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