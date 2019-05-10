2019/05/10 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق - علي كريم

دعا النائب عن تحالف سائرون سعد مايع الحلفي اليوم، الحكومة الاتحادية بفتح تحقيق عاجل حول عمليات الحريق التي طالت محيط قاعدة سبايكر الجوية وما سبقها من تجاوزات أميركية استهدفت القوات العراقية في كركوك".

واضاف الحلفي في بيان صحفي حصلت "الحدث" نسخة منه ، ان "هناك معلومات على ان ما حصل من عملية حريق في قاعدة سبايكر كان مدبر وقد تكون القوات الأميركية تقف خلفه بشكل مباشر ".

الحلفي طالب من خلال البيان"الحكومة بشفافية اكثر في طريقة التعاطي مع ملف القوات الأجنبية في العراق ومعرفة عديد قواتها وطبيعة تعاملها مع القوات العراقية ".

وحذر النائب عن سائرون في الوقت ذاته بعدم التهاون بإدارة الملف الامني ومخاطباً رئيس الوزراء بالقول ( عليك ان تدرك ان ادراة الأمن والعسكر لا تتحمل اي خطأ ونجاحك هو بضبط الأمن واستقرار البلد وتنظيف المؤسسة العسكرية من الطارئين وفتح كل ملفات الفساد السابقة التي أوصلتنا الى ما هو عليه الان ".

واكد ان "استمرار المماطلة والتسويف بعدم فتح كل تلك الملفات سيؤثر بشكل مباشر على استمرار حكومة عادل عبد المهدي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلفي يطالب الحكومة بتحقيق عاجل حول احداث سبايكر الأخيرة) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلفي يطالب الحكومة بتحقيق عاجل حول احداث سبايكر الأخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).