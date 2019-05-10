الزراعة توافق على شمول مزارعي ديالى بخطة تسويق محصول الحنطة للذين لم يسجلوا بالخطة الزراعية

2019/05/10 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي مع وزير الزراعة الواقع الزراعي والسبل الكفيلة لدعم قطاع الزراعة في المحافظة .وقال الكروي في بيان اليوم انه عقد اجتماعا مع وزير الزراعة بحضور عمر الكروي عضو مجلس ديالى ومدير ناحية محمد السكران نوقش خلاله الواقع الزراعي في ديالى والخطط المستقبلية لدعم قطاع الزراعة الحيوي في المحافظة […]

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