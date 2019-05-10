طيران قوات حفتر يشن 6 غارات جوية على مواقع الوفاق جنوبي طرابلس

2019/05/10 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال شهود عيان إن منطقة جنزور شهدت قصفا جويا بجوار مصنع النسيج القريب من أحد مقار كتيبة "فرسان جنزور".وأوضح الشهود، أنه سمع دوي انفجارات متتالية نتيجة سقوط ثلاثة صواريخ في المنطقة وتشهد الضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس معارك عنيفة بين الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى ونزوح الآلاف.

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