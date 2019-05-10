لمجرد وصوله لنهائي الابطال.. توتنهام يحصد هذه الارباح

2019/05/10 | 16:33

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توتنهام سيحصل على إيرادات قدرها 102 مليون يورو لوصوله لنهائي دوري

الابطال بالاضافة الى 4 مليون يورو في حال فوزه بالبطولة، مقارنة

بمبلغ 61 مليون يورو الموسم الماضي بعد ان وصل لدور ال16.

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