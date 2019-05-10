وثائق .. القضاء والحكومة يسترجعان ملايين الدنانير من برلمانيين كوردستانيين

2019/05/10 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت السلطتان القضائية والتنفيذية في اقليم كوردستان استرجاع مبلغا قدره 48 مليون دينار عراقي من كل عضو في برلمان الاقليم من الدورة السابقة من الذين نجحوا بالاستمرار في الابقاء على عضويتهم بالدورة الحالية.

و وفق كتاب صادر عن لجنة الادعاء العام في اربيل فقد طالبت في كتام رسمي يحمل توقيع مسؤول اللجنة القاضي دلشاد فائز عبد الله باستعادة تلك المبالغ التي صرفت كمكافأة لنهاية الخدمة للبرلمانيين من الدورة السابقة والذين فازوا بمقاعد في الدورة الحالية.

وارسلت رئاسة الادعاء العام في اقليم كوردستان كتابا خاطبت به وزارة المالية والاقتصاد بهذا الشأن وعلى ضوئه شكلت الوزارة وبأمر يحمل توقيع الوزير ريباز حملان لجنة للتحقيق في الية صرف مكافآت نهاية خدمة لأعضاء البرلمان في الدورة السابقة الذين احيلوا على التقاعد وخاصة الاعضاء الذين استمروا في الدورة الحالية.

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