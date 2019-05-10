2019/05/10 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى محافظ البصرة أسعد العيداني، ان يكون استمرار عمله في منصب المحافظ بعد فوزه بعضوية مجلس النواب متعارضا مع القانون.

وأوضح العيداني في تصريح، رد من خلاله على دعوات لاستجوابه بسبب جمعه بين وظيفتين، ان من يتحدث عن ذلك الموضوع لا يفقه بالقانون، مبينا انه يحترم القانون وقرارات القضاء العراقي، ويمارس دوره كمحافظ للبصرة خدمة لأبناء المدينة.

وأضاف العيداني، ان الجمع بين وظيفتين يعاقب عليه القانون، ولا يحتاج الى استجواب، لكن عمل النائب لا يبدأ إلا بعد تأديته اليمين الدستورية، لافتا الى ان ما يحدث معه، محاولة من إحدى الجهات التي تطمح ان تكون لها حظوة في محافظة البصرة، بعد فشلها الذريع في السنوات السابقة حسب وصفه.

شارك هذا الموضوع:

‎مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العيداني: بقائي في منصب محافظ البصرة قانوني ولا يتعارض مع القانون) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العيداني: بقائي في منصب محافظ البصرة قانوني ولا يتعارض مع القانون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).