2019/05/10 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إيقاف البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، بسبب سلوكه المشين، في نهائي كأس فرنسا، الذي خسره البي إس جي أمام فريق رين، أواخر الشهر الماضي.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن الاتحاد الفرنسي وقع على نيمار عقوبة الإيقاف لمدة 3 مباريات، عقب اعتدائه على أحد مشجعي رين.وكان نيمار، قد وجه لكمة إلى وجه أحد مشجعي رين خلال صعوده لمنصة الإستاد من أجل تسلم ميداليات المركز الثاني لبطولة كأس فرنسا، بعد أن أطلق المشجع عبارات استفزازية تجاه النجم البرازيلي، ولاعبي سان جيرمان.وفوجئ نيمار بالمشجع يصور بهاتفه المحمول لحظة صعود لاعبي سان جيرمان، وهم في غاية الحزن لاستلام الميداليات، فضلًا عن توجيهه بعض الكلمات له، ففقد اللاعب تماسكه، ووجه لكمة للمشجع لمنعه من التصوير، وإيقافه عن إطلاق العبارات الاستفزازية.وكان الوقت الأصلي لمباراة نهائي كأس فرنسا بين الفريقين قد انتهى بالتعادل 2ـ2، ثم فاز رين 6ـ5 بركلات الترجيح التي احتكم إليها الفريقان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الفرنسي يعاقب نيمار) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الفرنسي يعاقب نيمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).