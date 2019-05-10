غرق 50 شخصا قبالة شواطئ تونس

2019/05/10 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الجمعة، بوفاة أكثر من 50 شخصاً قبالة الشواطئ التونسية.

ونقلت وكالات انباء عربية عن المنظمة قولها، إن "50 شخصاً

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