بومبيو يلتقي الرئيس الروسي الأسبوع المقبل

2019/05/10 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، أن مايك بومبيو سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتن خلال زيارته إلى روسيا الأسبوع المقبل، في اجتماع هو

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