قيافة وزي عسكري جديد لوزارة الداخلية

2019/05/10 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت وزارة الداخلية، عن إقرار قيافة وزي عسكري جديد لمنتسبيها وضباطها.

وذكر بيان لمكتب الوكيل الأقدم للداخلية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "الوكيل الأقدم عقيل الخزعلي، ترأس اجتماع هيئة رأي الوزارة الخامس لسنة ٢٠١٩، بحضور جميع أعضاءها وفي بداية الاجتماع".وأضاف ان الخزعلي "رحب بالحاضرين وبارك لهم حلول شهر رمضان الكريم، بعدها تمت مناقشة جملة من المواضيع التي تخص عمل دوائر وتشكيلات الوزارة من بينها، مناقشة ضوابط عمل مديرية ادارة المواد البشرية، واعمال اللجنة المشكلة لغرض اعادة النظر بقانون وزارة الداخلية رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٦".وتابع البيان "كما تم إقرار القيافة والزي العسكري المقترح لضباط ومنتسبي وزارة الداخلية الجديد".وناقش المجتمعون أيضا بحسب البيان "موضوع الأمن الوقائي لتحصين منسوبي وزارة الداخلية ضد المخدرات والمؤثرات العقلية، وتحديد آليات لاستيفاء أجور الخدمات التي تقدمها دوائر وزارة الداخلية الخدمية، في حين تمت مناقشة إعادة انتشار وتدوير أفواج الطوارئ بما يضمن قيامها بواجباتها دون أية معوقات وتحقيق العدالة بين المنتسبين، فضلا عن إقرار الآلية المناسبة لارتباط شعب انضباط الشرطة في المحافظات من الناحية الادارية والفنية لضمان الاستفادة القصوى منها".ولفت الى ان الاجتماع "ناقش ضوابط ترقية الضباط من رتبة عقيد صعوداً وتحديد الرتبة والمنصب الملائم تبعاً لإرتباط واهمية الدائرة اوالتشكيل".انتهى

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