2019/05/10 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- والتوجه إلى التدريب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العملاق الإيفواري "توريه" يعتزل الملاعب بعد مسيرة حافلة بالألقاب) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العملاق الإيفواري "توريه" يعتزل الملاعب بعد مسيرة حافلة بالألقاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).