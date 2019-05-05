2019/05/10 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

تستعد العاصمة الإدارية الجديدة في مصر لإقامة أكبر وأطول مائدة إفطار رمضانية في العالم.

وستنظم شركة العاصمة الإدارية أطول مائدة إفطار رمضانية في النصف الثاني من شهر الصوم، بمشاركة كل شركاء الشركة وممثل عن موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وأكد المتحدث باسم شركة العاصمة الجديدة، خالد الحسيني، أن الدعوة تأتي تحت شعار “مصر بتفطر في العاصمة”، حرصا من القائمين على مشروع العاصمة الإدارية أن يتحلق الجميع حول مائدة إفطار رمضانية واحدة، تجمع كل المصريين بجميع أطيافهم جنبا إلى جنب مع إخوانهم بناة العاصمة.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرأطول مائدة رمضانية في العالم) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرأطول مائدة رمضانية في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).