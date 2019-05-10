الحلفي يطالب بفتح تحقيق حول عمليات الحريق التي طالت محيط قاعدة سبايكر

2019/05/10 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب عن تحالف سائرون سعد الحلفي، الحكومة الاتحادية بفتح تحقيق عاجل حول عمليات الحريق التي طالت محيط قاعدة سبايكر الجوية وما سبقها من تجاوزات أميركية استهدفت القوات العراقية في كركوك.

وأكد الحلفي، ان هنالك معلومات تشير الى ان ما حصل من عملية حريق في قاعدة سبايكر كان مدبر، وقد تكون القوات الأميركية تقف خلفه بشكل مباشر.

ودعا الحلفي الحكومة الى شفافية أكثر في طريقة التعاطي مع ملف القوات الأجنبية في العراق، ومعرفة عديد قواتها وطبيعة تعاملها مع القوات العراقية، كما طالب الحلفي رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بضبط الأمن وحفظ استقرار البلد، وتنظيف المؤسسة العسكرية من الطارئين، وفتح كل ملفات الفساد السابقة التي أوصلت العراق الى ما هو عليه الآن.

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