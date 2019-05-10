مشعان الجبوري يرد على “تهديد ووعيد” مجلس مكافحة الفساد

2019/05/10 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ أشترط النائب السابق، مشعان الجبوري، الجمعة، زج أحد من اسماهم بـ “كبار الفساد” من قبل مجلس مكافحة الفساد، الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، مقابل تقديم الأدلة الخاصة بالاتهامات التي أطلقت مؤخراً.وقال الجبوري عبر حسابه في فيسبوك: “مجلس مكافحة الفساد يتوعد مطلقي الاتهامات في الإعلام بالعقاب ان لم يقدموا له ما بحوزتهم من أدلة خلال اسبوعين!؟”.وأردف: “هذا الاعلان يحول مهمة المجلس من مكافحة الفساد الى منع الحديث عنه!”.وتابع الجبوري، أن “هذا التهديد لا يخيفنا ولن نسكت عن فضحهم ولن نقدم له ادلتنا قبل ان يضع أحد كبار الفاسدين في السجن”.وكان المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عقد أمس اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وأشار المجلس الى “الاتهامات التي تُساق بحق المسؤولين الحكوميين في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من قبل جهات وأشخاص بغض النظر عن مسمياتهم وصفاتهم الوظيفية وطالب بضرورة تقديم الأدلة على هذه الإتهامات الى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد خلال مدة أسبوعين وبخلافه يحتفظ المجلس بإتخاذ الاجراءات القانونية بحق مُطلِقي الإتهامات”.

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