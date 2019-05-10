مراقبون ينتقدون دور القضاء في عدم توفير الغطاء القانوني للضابط علي شياع

2019/05/10 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد مراقبون دور القضاء العراقي في عدم توفير الغطاء القانوني والحماية للضابط الذي اعتقل المعمم المهرب للزئبق.

واكد المراقبون ان الضابط علي شياع المالكي نفذ أمر اعتقال مهرب الزئبق وفق مذكرة قضائية صادرة من مجلس القضاء الأعلى، إلا ان الأخير لم يتابع ملف الضابط المعتقل.

وأشار المراقبون الى ان عدم حماية الحكومة والقضاء العراقي لكل من ينفذ دوره بمهنية عالية سيضعف الأجهزة الأمنية مما يجعل الإرهاب يستغل الثغرات الأمنية في ضرب الأمن في العراق.

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