دعوات دولية إلى إدارة الحرمين الشريفين بدلا من السعودية

2019/05/10 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكرت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين الشريفين، تسييس النظام السعودي لشعائر الحج والعمرة.



وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه "العهد نيوز" أنه "من غير

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