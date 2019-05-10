وزير الدفاع التركي على الحدود السورية في

2019/05/10 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار زيارة تفقدية إلى الوحدات العسكرية المنتشرة على الشريط الحدودي مع سوريا.

ووصل أكار، اليوم الجمعة، برفقة رئيس الأركان الفريق أول

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