ارتفاع أسعار المواد الغذائية يثير تذمر المواطنين في سامراء – تقرير

2019/05/10 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب المواطنون في مدينة سامراء، عن تذمرهم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع حلول شهر رمضان المبارك، داعين الجهات المعنية الى ممارسة دورها الرقابي للحد من هذه الظاهرة.

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