مجلس الانبار:مطار الحبانية العسكري مهيأ لاستقبال الطائرات المدنية

2019/05/10 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد عضو مجلس محافظة الانبار فهد الراشد، الجمعة، ان مدرج مطار الحبانية العسكري مهيأ لاستقبال الطائرات المدنية غير ان ملحقات المطار لم يتم انشاءها بانتظار احالت المشروع الى الشركات الاستثمارية.وقال الراشد في تصريح لوكالة /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، ان “حكومة الانبار المحلية بانتظار احالت اعمال تحويل جزء من مطار الحبانية العسكري شرقي مدينة الرمادي الى مدني الى الشركات الاستثمارية بعد موافقة وزارة النقل على اجراءات التحويل “.واضاف ان” وفد برئاسة محافظ الانبار علي فرحان الدليمي اجرى خلال زيارته الى بغداد لقاءات مع الجهات المعنية من اجل اطلاعهم على دراسة اعدت لتحويل جزء من مطار الحبانية العسكري الى مدني”.





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