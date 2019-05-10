غرق 70 مهاجرا قبالة السواحل التونسية

2019/05/10 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس

غرق 70 شخصا على الأقل، الجمعة، فيما تم إنقاذ 16 آخرين، قبالة السواحل التونسية، خلال رحلة هجرة غير شرعية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت وكالة الأنباء التونسية، إن قاربا يقل مهاجرين غير شرعيين غرق قبالة المياه الإقليمية التونسية (أكثر من 40 ميل بحري) في ولاية صفاقس.

وأضافت أن القارب كان يقل مجموعة من المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، وأنه على الأرجح انطلق من ليبيا.

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