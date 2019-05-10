صحة كربلاء ترسل الدفعة الرابعة لتقديم الدعم الطبي للقوات العسكرية والحشد في قاطع عمليات صلاح الدين – نينوى

2019/05/10 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الجمعة، ارسل الدفعة الرابعة من منتسبيها لتقديم الدعم والإسناد الطبي لطبابة القوات الأمنية والحشد المقدس في قاطع عمليات (صلاح الدين – نينوى).

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