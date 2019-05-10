عشرات الضحايا في غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل تونس

2019/05/10 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} غرق 70 شخصا على الأقل، اليوم الجمعة، فيما تم إنقاذ 16 آخرين، قبالة السواحل التونسية، خلال رحلة هجرة غير شرعية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت وكالة الأنباء التونسية، إن قاربا يقل مهاجرين غير شرعيين غرق قبالة المياه الإقليمية التونسية {أكثر من 40 ميل بحري} في ولاية صفاقس.وأضافت أن القارب كان يقل مجموعة من المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، وأنه على الأرجح انطلق من ليبيا.وأكد الناطق الرسمي لوزارة الدفاع محمد الزكري، أن قوارب صيد كانت قريبة من المنطقة تمكنت من إنقاذ 16 شخصا، يتم تسليمهم لـ"قوات جيش البحر".من جانبها، قالت منظمة الهجرة الدولية، إن 50 قتيلا على الأقل غرقوا في هذا الحادث.انتهى

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