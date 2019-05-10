2019/05/10 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / العيداني يكشف سبب بقائه في منصبه كمحافظ بعد فوزه بعضوية مجلس النواب

10/05/2019 17:16:00 PM |

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واع / مكتب البصرة / ع .ح

اعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، الجمعة، عن سبب بقاءه في منصبه كمحافظ بعد فوزه بعضوية مجلس النواب، انه لا يتعارض مع القانون كونه لم يؤدي اليمين الدستورية لغاية الان.

وذكر العيداني خلال مؤتمر صحفي نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "الاستجواب يجب ان يكون قانوني، ومن يتحدث عن موضوع الجمع بين وظيفتين لا يفقه بالقانون، وفي الوقت الراهن انا امارس دوري كمحافظ لخدمة ابناء المدينة".

واضاف أن "موضوع الجمع بين وظيفتين يجب ان يعاقب عليه القانون ولا يحتاج الى استجواب والامر متروك للقضاء، وانا احترم قرارات القضاء العراقي واؤمن بها كوننا نمثل سلطة القانون".

واشار الى ان "من يطالب بالاستجواب يجب ان يتفقه بالمواد القانونية والدستورية العراقية لان النائب لا يمارس دوره الرقابي الا بعد تأدية اليمين الدستوري".

واوضح العيداني "ما يحدث معي بمثابة رنة واضحة وضعتها احدى الجهات السياسية التي تطمح ان تكون لها حظوة في محافظة البصرة بعد فشلها الذريع في السنوات السابقة".

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