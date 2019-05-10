الثقافة تدرس استبدال تمثال المتنبي في بغداد

2019/05/10 | 17:21

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الجمعة 10 مايو 2019 | 05:19 مساءً | عدد القراءات : 5

بغداد/...



أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني عن عزمه على تشكيل لجنة من المختصين للمفاضلة بين تمثالي المتنبي الموجودين في المكتبة الوطنية وعند نهر دجلة بالقرب من موقع القشلة التراثي، واختيار الافضل بينهما.

وأشار الحمداني خلال استقباله النحات نداء كاظم في مكتبه ببغداد بحضور مدير عام دائرة الفنون العامة علي عويد العبادي، الى ان "التمثال الموجود في المكتبة الوطنية يحتاج الى بعض المعالجات البسيطة لكن الأمر يترك للمعنيين من التشكيليين فهذا امر فني، فيما تتكفل الوزارة بنقله وترميمه بالاتفاق مع امانة بغداد".

وأوضح ان "اللجنة تتكون من الأكاديمين ولا سيما النحاتين والتشكيليين واصحاب الخبرة من نقابة الفنانين".

وأكد الحمداني، على "ضرورة إشراك جمعية الفنانين التشكليين في لجنة الترميم والمعالجات لتماثيل الشعراء الكبار، لتواصل وزارة الثقافة بتعاون مستمر مع الجمعيات الفنية والثقافية عملها في خدمة المشهد الثقافي العراقي، داعياً الى ضرورة تشييد عمل فني للأديب محمد خضير تكريما له".

من جانبه، ذكر النحات نداء كاظم انه بصدد ترشيح نحاتين مختصين واسماء بارزة في الفن العراقي الأصيل، على ان يتم عقد لقاء ثان لعرض تقرير مفصل باسماء أعضاء اللجنة".انتهى2

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