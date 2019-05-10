إصابات في ميسرة مناهضة للاستيطان فرقها الجيش الإسرائيلي

2019/05/10 | 17:22

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بغداد اليوم _ بغداد

أصيب فلسطينيان بجروح والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، إثر تفريق الجيش ا...





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