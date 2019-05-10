شنيشل: فرطنا بالفوز بمحض إرادتنا امام السماوة

2019/05/10 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبـر مدرب كرة نفط الوسط راضي شنيشل أن فريقه أضاع فوزا بمتناول اليد أمام السماوة في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الممتاز.وقال شنيشل لوكالة وطن للانباء : أن فريقنا قدم شوط آول مميز واحرزنا هدفا واهدرنا فرصا كثيرة كان بالإمكان حسم المباراة بالشوط الأول لولا الفرص الضائعة.واضاف أن اسلوب لعب السماوة مكشوف بالنسبة […]

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