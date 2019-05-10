وردة من بلاد النهرين: اسيل احمد

2019/05/10 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مروة حسن الجبوري

اسيل احمد فنانة تشكيلية ومدربة تنمية بشرية وتطوير الذات عراقية من بغداد تسكن عمان الاردن منذ سبع سنوات، نقشت اسمها في قائمة الفنانين التشكيليين بكل ثقة رغم انها درست دبلوم معلمات قسم علوم ورياضيات ، الا انها جعلت من الموهبة فن .في هذه السطور تعرفنا الفنانة اسيل على حياتها ..



وجدت ذاتي ونفسي بين الالوان والفرش والسكتشات واللوحات فهنا ارى نفسي بين كل خط ملون ارى روحي بين كل ضربة فرشاة على لوحة ارى فيها انعكاس صورتي واحب اضافة اللمسات الفنية في كل زاوية من حياتي

•المؤهل العلمي : دبلوم معلمات قسم علوم عامة و رياضيات

•المهارات والخبرات :اتقان جميع الاعمال الفنية واليدوية والفنون التشكيلية وتدريب تنمية بشرية منذ خمسة سنواتومنذ سنة ونصف باستمرار انا مدربة فنون تشكيلية ومدربة تنمية بشرية في فريق نساء الغد

•الإنجازات : عضوة في رابطة الفنانين التشكيليين الاردنيينوعضوة وادارية في مبادرة وفريق نساء الغد و آخر مشاركة لي الشهر الماضي كانت في معرض شركاء النجاح الدولي الاول في الاردن وكان معرضاً ضخماً يضم مجموعة كبيرة من الفنانين من كافة الدول العربية وحصلت حينها على شهادة تقدير ووسام تقدير للمشاركة في المعرض من رابطة اتحاد شركاء النجاح الاول وبحضور الاميرة "بدور آل ربيعان" احدى افراد عائلة "الملك عبد الله بن الحسين " ملك الاردن وسبقت لي مشاركات مضت في معارض وبازارات مشتركة وحضور دائم تقريباً لكل المعارض والبازارات

•اما فريق نساء الغد لمؤسسته ماغي رياض مبادرتنا وفريقنا نسوي نسعى من خلاله لتحفيز النساء وتنمية قدراتهم كونهم اساس المجتمع فنحن نهتم بتنمية المرأة وتطوير مهاراتها ومواهبها لشتى المجالات (خياطة /حياكة /اعمال يدوية /تطريز /رسم /تدريس طالبات الدراسات الخارجية/.....الى اخره من مجالات )من خلال تدريبنا لهن في تجمعات وكروبات على مواقع التواصل الاجتماعي وكل تدريبنا متاح مجاني كان دافعي بانضمامي لفريق نساء الغد لشغفي وحبي للتعليم دفعني للتطوع في فريق نساء الغد وطرحت الفكرة على الصديقة الرائعة مؤسسة فريق نساء الغد ماغي رياض بأن اتطوع لتعليم فنون الرسم بانواعه وايضاً اتطوع ك مدربة تنمية بشرية وتطوير الذات بالفريق والحمدلله لازلت في فريق نساء الغد اقدم الدروس والمحاضرات والكورسات لورشتي الرسم والتنمية البشرية وتطوير الذاتحاصلة على شهادات تقديرية في مجال التدريب للفنون التشكيلية والتنمية البشرية وتطوير الذات على مواقع التواصل الاجتماعي.

•وانا سعيدة جداً بوجودي بهذا الفريق الرائع والراقي حيث جمعتنا صفة واحدة وهي تقديم المساعدة ومد يد العون دون مقابل فعملنا التطوعي المتعاون هو سر نجاحنا فعمل فريقنا يجزئ المهمة ويضاعف النجاح...فلكل عضوة من اعضاء فريقنا احب ان اقول لها استحقيتي وبكلّ فخر أن يرفع اسمك في العلياء.واننا تعلمنا دوماً تلوح في سماءنا نجوم برّاقة..ولكنك نجم يسطع في سماء التطوع وتقديم المساعدة..فأنتِ فخرٌ لكل النساء في العالم .....

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