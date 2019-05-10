مطار الحبانية مهيأ لاستقبال الطائرات المدنية

2019/05/10 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اشار عضو مجلس محافظة الانبار فهد الراشد، الى ان مدرج مطار الحبانية العسكري مهيأ لاستقبال الطائرات المدنية غير ان ملحقات المطار لم يتم

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