آلاف الفلسطينيين يشاركون في جمعة

2019/05/10 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكانت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في غزة الفلسطينيين للمشاركة الواسعة في جمعة "موحدون في مواجهة الصفقة"، مؤكدة على رفض كل المشاريع التصفوية وفي مقدمتها هذه الصفقة.وشددت الهيئة على سلمية المسيرات وطابعها الشعبي، محذرةً في الوقت ذاته الكيان الصهيوني من ارتكاب أية حماقات بحق المتظاهرين السلميين.انتهى.ص.هـ.ح.

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