اليمن .. إصابة طفلين واحتراق عدد من المنازل في الحديدة بنيران التحالف السعودي

2019/05/10 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مصدر أمني يمني إن طفلين أصيبا بجروح خطيرة جراء قصف مدفعي للتحالف والقوات الموالية له على منازل المواطنين في حي الزهور بمديرية الحالي.وذكر المصدر، أن مرتزقة التحالف قصفوا مناطق في شارع صنعاء بـ 6 قذائف هاون، واستهدفت قوى التحالف مطار الحديدة بالرشاسات الثقيلة والمتوسطة.وقصف القوات الموالية للتحالف السعودي بالمدفعية باتجاه حارة الضبياني وفندقي الاتحاد والقمة، واستهدفوا أماكن متفرقة في منطقة 7 يوليو بالرشاشات المتوسطة والمدفعية، كما قصفوا مناطق سكنية مختلفة في شارع الخمسين بأكثر من خمس قذائف هاون و ثمان قذائف كمندوز.وأشار المصدر إلى أن قوى التحالف قصفت بثمانية صواريخ كاتيوشا و10 قذائف مدفعية منطقة الفازة في مديرية التحيتا، وأطلقت 11 قذيفة هاون باتجاه جنوب وشرق التحيتا، كما قصفت بـ 15 قذيفة و10 صواريخ كاتيوشا منطقة الجبلية بالمديرية .وأكد المصدر أن قوى التحالف قصفت بـ19 قذيفة مدفعية منازل وممتلكات المواطنين في أطراف مدينة الدريهمي المحاصرة ما أدى إلى تدمير واحتراق خمسة منازل في قرية الشجن .وأوضح المصدر أن قوى التحالف أطلقت صاروخاً موجهاً باتجاه منطقة تجارية في كيلو16بمديرية الدريهمي ، وتم التصدي لمحاولة تسلل قوات موالية للتحالف على مواقع الجيش واللجان في كيلو16.وأفاد المصدر أن الطيران السعودي شن غارة على مديرية كتاف بمحافظة صعدة، وتعرضت قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.انتهى.ص.هـ.ح.

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