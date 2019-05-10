2019/05/10 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ..أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بصفة رسمية عن عقوبة البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان.وذكر الاتحاد في بيان رسمي، أن “نيمار سيعاقب بالإيقاف لثلاث مباريات، على إثر أحداث مباراة باريس سان جيرمان ورين بنهائي كأس فرنسا”.يأتي ذلك على إثر تعدي نيمار على أحد المشجعين، عقب الهزيمة من رين.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. الاتحاد الفرنسي يعلن عقولة نيمار بعد لكمه لمشجع فرنسي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً.. الاتحاد الفرنسي يعلن عقولة نيمار بعد لكمه لمشجع فرنسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).