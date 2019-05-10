2019/05/10 | 17:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غزل ورومنسية.. وغمار يعترف بحبه للدكتورة بيان في خمسة ونص #خمسة_ونص) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: n5PegsOpqQQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غزل ورومنسية.. وغمار يعترف بحبه للدكتورة بيان في خمسة ونص #خمسة_ونص) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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